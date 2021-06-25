Validebağ Savunması: Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı, Üsküdar Belediyesi'nin mevcut projesiyle ilgili değil

KAZANlLAN NEDİR? VALİDEBAĞ'DA BUGÜN İTİBARİYLE DURUM NEDİR? 24 Haziran 2021 akşamı çeşitli medya gruplarında “Validebağ Korusu için Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi" başlığı ile yayınlanan haberler, okuyan doğaseverleri sevindirdiği gibi bu kararın Üsküdar Belediyesinin mevcut "Validebağ Korusu Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi" ile ilgili olduğu yanlış algısına yol açtı. Yürütmeyi durdurma kararı, Validebağ Korusu ve çeperindeki 75. Yıl Parkı ile Marmara Üniversitesi mülkiyetindeki yeşil alanları kapsayan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP) için alınmıştır. 100 m2lik yapı inşasına izin vermek gibi maddeleri içeren bu KANİP'in 1999 yılından beri 1. derece doğal SİT alanı olan Koru'yu korumaktan çok uzak olduğu açıktır. Bu kararla Koru'daki ekosistemi gerçekten koruyacak yeni bir KANİP yapılmasının önü açılmıştır. Bugün haber kanalları yeni bir dava sonucu haberi duyurdu. Bu haberi anlamak için 2 yıl öncesine bakmalıyız: 2018 yılında İBB, Validebağ Korusu’na millet bahçesi yapmak üzere bir proje hazırladı. Bu proje 354 bin m² büyüklüğündeki Validebağ Korusu’nun Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığına tahsisli kısımları dışındaki 261 bin m² alanı kapsıyordu. Projesi İstanbul 1. Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 16.08.2018 tarih, 1190 sayılı karar ile ve 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.09.2018 tarih ve 5011 sayılı kararı ile onaylandı. Validebağ Gönüllüleri Derneği tarafından projenin iptali için dava açıldı. Bilirkişi, özetle bu projenin Koru'daki ekosistemin sonunu getireceğini ve Koru'yu bir park seviyesine indireceğini belirten raporunu Nisan 2021’de yayınladı. Bugün bu davada 6. İdare Mahkemesi bilirkişi raporuna uyumlu bir şekilde, projenin hukuka aykırı olduğunu, uygulanması halinde geri dönüşü mümkün olmayan zararlar doğacağını belirterek Koru'da millet bahçesi yapılması projesinin durdurulması kararını aldı. Bu iki olumlu mahkeme kararına rağmen Validebağlılar Koru’da nöbete hala devam etmekteler. Çünkü iktidarın Koru üzerindeki rant projeleri devam etmektedir. 26 Mart 2020’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı daha önce İBB’ye tahsis edilen ve millet bahçesi yapılacak 261 bin m² lik alanı, ‘temizlik, bakım ve güvenlik’ hizmetlerinin sağlanması amacıyla Üsküdar Belediyesine tahsis etti. Validebağlılar iki yıldır bir yandan broşür dağıtarak, pankart ve afişler asarak, seminerler düzenleyerek bu millet bahçesi projesinin Üsküdar Belediyesi tarafından uygulanmasını önlemek üzere mücadele ettiler. Bunun üzerine 3 Haziran’da Üsküdar Belediyesi “Validebağ Korusu Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi” yapacağını ilan etti. Belediye projenin içeriğini açıklamasa da yapılan ihale ile Koru'ya 88 bin m² rulo çim döşeyeceği öğrenilmiş ve alanda nöbete başlanmıştır. Otlar biçilerek kelebekten kuşa pek çok canlıya yaşam alanı olan mikro ekosistem yok edilecek, ekosistem zinciri kopacak ve hafriyat yapılarak sulama boruları, pompalar döşenecek, üzerine yayılacak rulo çimler sonrasında zirai ilaçlama ile alanın kalan doğal unsurlarına da zarar verilecektir. Özetle bu yeni proje adı gibi masum olmayıp Koru için yeni bir yok ediş projesidir. Koru’yu korumanın yolu ivedilikle Koru ekosistemi içerisinde var olan farklı türler üzerinde uzman olan orman mühendisleri, botanikçiler, yaban hayat uzmanları gibi farklı disiplinlerden bilim insanları ile yaşam alanı savunucusu yurttaşların, ilgili sivil toplum kuruluşlarının demokratik bir modelde katılımıyla hazırlanacak yeni bir KANİP’dir.