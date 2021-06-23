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Validebağ Gönüllüleri'nden CNN Türk'e tepki: Doğru nedir biliyor musunuz siz?

23 Haziran 2021 16:06

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu'nda Üsküdar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rehabilitasyon projesi yapılmak istenmesine karşı eylem yapan vatandaşlar, CNN Türk'e tepki gösterdi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “Validebağ Korusu projesine 21 Haziran Pazartesi günü başlıyoruz” açıklaması üzerine Validebağ Gönüllüleri koruda nöbete başladı. Koruda bulunan vatandaşlarla röportaj yapmak isteyen CNNTürk muhabiri, tepki ile karşılaştı. 

Twitter'da Hakan Tosun tarafından paylaşılan görüntülerle, röportaj teklifleri kabul edilmeyen CNN Türk muhabir ve kameramanının koruyu terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. 

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Validebağ Korusu'ÜsküdartepkicnntürkValidebağ Gönüllüleri

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