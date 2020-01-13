Vali Kaymak, Çalışan Gazeteciler Günü'nde bu mesajı vermiş: Sosyal medyanın zapturapt altına alınması lazım

'10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Samsun Valisi Osman Kaymak'ın, Samsun Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen etkinlikte "Sosyal medya zapturapt (disiplin, sıkı düzen) altına alınması lazım, insanlar istediklerini istedikleri gibi söyleyemezler. Malum, kişilerin hürriyeti başkalarının hürriyetinin başladığı yerde biter. O anlamda bu vesileyle bunları konuşuyoruz" dediği görüntüler ortaya çıktı.

İnternet gazeteciliğine de değinen Kaymak videoda, "Yazılı gazetecilik aleyhine bir durum ortaya çıkardı. Tabi ortada bir sorumsuzluk var. İnsanlar klavyenin başına geçince kendilerini kahraman zannedip her istediklerini yazmaya çalışıyorlar. Bu da insanların kişi haklarına, onurlarına dokunabiliyor. O yüzden hazırlanmakta olan internet gazeteciliği yasasının çıkmasıyla bu konu bir düzene girecek" ifadelerini kullanıyor.