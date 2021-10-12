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Üzüm bağlarında çalışan kadın çiftçiler: Bakan demiş ya, ‘Çiftçi çok çalışır, az yer’ diye yiyemiyoruz bakanım, yiyemiyoruz

Türkiye dünyanın en büyük çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçısı

12 Ekim 2021 17:37

Manisa'daki üzüm bağlarında çalışan kadın çiftçiler, sofralık üzümün para etmediğinden şikayetçi. 9 liradan satılması gereken sofralık üzümün 3 liraya satıldığını söyleyen Hatice Buran, "12 ay yetiştirdiğimiz üzümlerimiz para etmiyor. Tek tek, tane tane seçerek üzümlerimiz para etsin diye sabah 5’te kalkıp 8 saat çalışıyoruz" diyor. Üzüm üreticisi Hayriye Can ise, "İyi ki ezogelin çorbası var. Kuru soğanı doğruyoruz onu yiyoruz. Bakan demiş ya, ‘Çiftçi çok çalışır, az yer’ diye yiyemiyoruz bakanım, yiyemiyoruz" tepkisini gösterdi.

Türkiye dünyanın en büyük çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçısı. Kuru üzüm üretiminin en fazla yapıldığı yer Ege Bölgesi, geniş bağ alanlarına sahip olan illerin başında ise Manisa geliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 verilerine göre dünyada kuru üzüm ihracatının yüzde 32,2’sini (259 bin ton) Türkiye karşılıyor. Türkiye; İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya başta olmak üzere yaklaşık 120 ülkeye kuru üzüm ihracatı yaptığı bildiriliyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO); Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla 2017 yılında kuru üzüm fiyatını kilogram başına 4 TL, 2018 yılında 6,5 TL, 2019 yılında 10,75 TL, 2020 yılında ise 12,50 TL olarak belirledi.

Üzüm üreticileri bu yıl kuru üzümün kilosunun 17-18 TL bandında olmasını beklerken, TMO 13 TL olarak açıkladı. Açıklanan fiyatlara üreticiler tepki gösterdi. Geçen seneye göre üzüme sadece 50 kuruş zam yapıldı. 

Üzüm bağlarında çalışan kadın çiftçiletepkiTarım ve Orman BakanlığıManisa

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