T24 LogoT24 Logo
Haberler

Üzüm bağına düşen pelikan donmak üzereyken kurtarıldı

Vatandaşlar tarafından kurtarılan pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

28 Ocak 2022 19:45

Denizli'nin Çal ilçesinde, Büyük Menderes Nehri buz tutunca beslenemeyen bir pelikan, üzüm bağına düşerek tellere takıldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Yukarıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümleri buz tutunca beslenemeyen bir pelikan, uçarken mahalle yakınlarındaki üzüm bağına düştü, tellere takıldı. Otomobille yoldan geçen İbrahim Kayış ve Aziz Canbaz, bağ içindeki pelikanı çırpınırken görüp, durdu. Bitkin ve donmak üzere olan pelikanı kucaklayan iki kişi, Çal ilçesindeki veterinere götürdü.

Veteriner Hekim Engin Çokak tarafından sağlık kontrolünden geçirilen pelikanın durumunun iyi olduğu ancak aç ve yorgun olduğu belirlendi. İbrahim Kayış ve Aziz Canbaz, pelikanı sağlık kontrolünün ardından eve götürerek balıkla besledi. Mahallede ilk kez pelikan gören vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirdi. Beslenen pelikan Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Pelikan, ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

Kaynak: DHA

üzüm bağıpelikan

Diğer Videolar

Gençler tarafından 'Bilmem mi, zor günlerimde hep sen yanımda vardın' şarkısıyla karşılanan Kılıçdaroğlu, gözyaşlarını tutamadı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Mart 2022

Türkiye'nin dört bir yanında Nevruz kutlamaları

Gençler Kılıçdaroğlu'nu şarkıyla karşıladı: 'Bilmem mi, zor günlerimde hep sen yanımda vardın'

"Macaristan'da 6 muhalefet partisi ortak adaylarını ön seçimle belirlediler, bu birlikte hareket etmelerini kolaylaştırdı"

Sanatçı Burhan Şeşen'den müzik yasağı yorumu: Mantığı yok, yaşam tarzına müdahale

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24