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Uzmanlar, 'evde kalın' çağrısı yaparken Bangladeş'te on binlerin 'Koronavirüs duası' için toplanması tepki çekti

19 Mart 2020 11:01

Bangladeş’te koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakası kaydedilirken, ülkede on binlerce insanın ‘salgın duası’ yapmak üzere toplanması büyük tepki çekti.

Koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak evde kalma ve kalabalıktan uzak durma çağrısı yapılırken, Müslüman nüfusun büyük çoğunlukta olduğu Bangladeş’in güneyindeki Raipur kasabasında yaklaşık on binlerce kişi ülkeyi virüsten temizleyeceği gerekçesiyle Kuran’daki şifa dualarını okumak üzere açık bir alanda toplandı.

Yerel polis şefi Tota Miah dua için 10 bin kişinin toplandığını söylerken, organizatörler bu sayıyı 25 bin olarak açıkladı.

Tota Miah, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada “Ülkeyi virüsten kurtarma gerekçesiyle şafaktan sonra dua etmek için toplanmışlar” dedi. Miah, organizatörlerin yetkili kişilerden izin almadığını da belirtti.

Devasa kalabalığa ait fotoğrafların sosyal medyada yayılması büyük tepkiye yol açtı.

Bir Twitter kullanıcısı, “İnanılmaz, polisin haberi olmadan nasıl yapabildiler? Bölgedeki herhangi birine bir şey olması halinde sorumlu tutulmalılar” sözleriyle öfkesini gösterdi.

Bangladeşli yetkililer halihazırda okulları kapattı ve salgının yayılmasını önlemek için halka zorunlu olmadıkça evden çıkmaması çağrısında bulundu.

Ancak buna rağmen ülkenin bazı turistik noktalarında yoğunluk azalmadı, bunun üzerine yetkililer bazı plajlar da dahil olmak üzere pek çok yeri kapattı.

168 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Bangladeş’te şimdilik 14 doğrulanmış vaka bulunuyor. Ancak sağlık görevlileri yeterince test yapılamadığını belirtiyor.

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