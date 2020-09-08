Doktordan uyarı; 'Arka cepte taşınan cüzdana dikkat!''

Kredi kartları, ehliyet, kimlik, para ve gereksiz kartlarla doldurulan cüzdanları bazı vatandaşlar pantolonlarının arka cebinde taşıyor. Cüzdanın üzerine oturulduğunda leğen kemiğinde bir dengesizlik olacağını ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, "Bu ağrı bel fıtığıyla karışabilir. Sorun omurga eğriliğine kadar gidebilir" uyarısında bulundu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, "Bu çok fazla dikkat edilmeyen bir konu. Arka cepte cüzdan taşımak omurga ve belde bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Kişi cüzdanını cebinden çıkarmadan oturduğunda, dengesiz bir oturma olduğundan omurga kasları ve eklemlerine dengesiz yük biner. Bu durum bel ağrılarını ciddi şekilde tetikler. Sağ arka cebinde cüzdan taşıyan biri sola daha fazla yüklenir. Bu durumda omurga kası ve eklemlerine, omurgadaki bağ dokularına dengesiz yük bindirir'diye konuştu. Kalçanın içinden geçen siyatik sinirin cüzdan nedeniyle baskı görebileceğinin altını çizen Op. Dr. Eyüp Baykara, 'Cüzdanın üzerine oturduğunuzda siyatik sinire bir baskı olur. Bu ağrı bel fıtığı ile karışabilir. Bu sorun omurga eğriliğine kadar gidebilir. Hafif düzeyde omurga eğriliği ile karşılaşabiliriz. Vücuda dengesiz yük bindirme, eklemlerde genişlemeler hatta omurgadaki kanalın daralması sonucu görülen hastalıklara kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.