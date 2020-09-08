T24 LogoT24 Logo
Haberler

Doktordan uyarı; 'Arka cepte taşınan cüzdana dikkat!''

"Sorun omurga eğriliğine kadar gidebilir"

08 Eylül 2020 11:40

Kredi kartları, ehliyet, kimlik, para ve gereksiz kartlarla doldurulan cüzdanları bazı vatandaşlar pantolonlarının arka cebinde taşıyor. Cüzdanın üzerine oturulduğunda leğen kemiğinde bir dengesizlik olacağını ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, "Bu ağrı bel fıtığıyla karışabilir. Sorun omurga eğriliğine kadar gidebilir" uyarısında bulundu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, "Bu çok fazla dikkat edilmeyen bir konu. Arka cepte cüzdan taşımak omurga ve belde bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Kişi cüzdanını cebinden çıkarmadan oturduğunda, dengesiz bir oturma olduğundan omurga kasları ve eklemlerine dengesiz yük biner. Bu durum bel ağrılarını ciddi şekilde tetikler. Sağ arka cebinde cüzdan taşıyan biri sola daha fazla yüklenir. Bu durumda omurga kası ve eklemlerine, omurgadaki bağ dokularına dengesiz yük bindirir'diye konuştu. Kalçanın içinden geçen siyatik sinirin cüzdan nedeniyle baskı görebileceğinin altını çizen Op. Dr. Eyüp Baykara, 'Cüzdanın üzerine oturduğunuzda siyatik sinire bir baskı olur. Bu ağrı bel fıtığı ile karışabilir. Bu sorun omurga eğriliğine kadar gidebilir. Hafif düzeyde omurga eğriliği ile karşılaşabiliriz. Vücuda dengesiz yük bindirme, eklemlerde genişlemeler hatta omurgadaki kanalın daralması sonucu görülen hastalıklara kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

eyüp baykarabeyin ve sinircerrahuzmanuyarı

Diğer Videolar

Şili'de tarihi referandum | Roger Waters'dan 'oy verin' çağrısı

Antalya'da balık ölümleri tedirgin etti

Mahsun Kırmızıgül’den Merkel’e övgü: İsraf yok, şatafat yok, gösteri yok

Sadaka kutusu ve çanta hırsızlığı kameraya böyle yansıdı

Otobüste ‘maske’ gerginliği; uyarılan yolcu dışarıya itildi

Seda Sayan Çılgın Sayısal Loto’yu sundu: Çekilişlerimiz şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleşiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

3 Kasım ABD seçimlerine doğru: Yaşananlar, anketler ve olası sonuçlar...

Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, aracı yumrukladı, takip edip kırmızıya boyadı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Nihat Hatipoğlu: Sahip olduğum mekan 35 odalı, butik oteldir...

Bir gecede 11 kez ilişkiye girmek mümkün mü?...

TRT ekranında Erdoğan konuşurken "ööööööiiiiiilllll" yazısı belirdi, soruşturma başlatıldı...

İstanbul'da salgın alarmı; özel hastanelerin 'pandemi hastanesi' olması planlanıyor!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

3 Kasım ABD seçimlerine doğru: Yaşananlar, anketler ve olası sonuçlar...

Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, aracı yumrukladı, takip edip kırmızıya boyadı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24