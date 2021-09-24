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Uyuşturucu madde ticaretinden aranan şüpheli, saklandığı halının arkasında yakalandı

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi

24 Eylül 2021 21:37

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden M.D., evde halının arkasına saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından yakalama kararı bulunan 10 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenledi. Kocasinan ve Melikgazi ilçesindeki adreslere yapılan baskınlarda 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden M.D., evde halının arkasına gizlenirken yakalandı.

Bu anlar, kameraya da yansırken, emniyette sorgusu tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolü için devlet hastanesi adli tabipliğe getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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