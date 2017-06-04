Uyuşturucu madde kullanan genç Taksim Meydanı'nda fenalaştı

Taksim Meydanı'nda uyuşturucu madde kullanan genç, taksi ile meydanda ayrılmak istedi. Durdurduğu takside fenalaşan genç, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç'in üzerinde yapılan incelemede sigaraya sarılı bir şekilde "Bonzai" maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç, Taksim Meydanı'nda fenalaştı. Taksi'ye binerek meydandan ayrılmak isteyen genç, taksinin içinde bayılınca şoför olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağırdı. Kullandığı maddenin etkisiyle ayakta durmakta zorlanan genç kaldırıma oturtularak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans uyuşturucu madde kullanan genci Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri gencin üzerinde yaptığı aramalarda "Bonzai" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.