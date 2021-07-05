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Uyar Maden işçilerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi; işçiler Bakan Soylu'nun verdiği sözü hatırlattı

"Biz Türkiye Cumhuriyeti adaletinin biçtiği değeri istiyoruz"

05 Temmuz 2021 10:54

Manisa Soma’da 10 yıldır tazminatları ödenmeyen ve tazminatları için yıllardır mücadele eden Uyar Maden işçileri Ankara'ya yürüyüş başlattı. Bir kez daha yürüyüşe geçen Uyar Maden işçilerinin Ankara girişinde yolu kesildi.

Polis engeliyle karşılaştıkları noktada açıklama yapan işçiler, milletvekilleri ve İçişler Bakanı Süleyman Soylu ile yaptıkları görüşmeleri hatırlatarak verilen sözlerin tutulmasını istedi. 

Uyar Maden mağdurlarından İdris Sarıkaya, yaptığı konuşmada, İçişler Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Ocak'a kadar sorunun çözüleceği sözünü verdiğini ancak hala hiçbir adım atılmadığını söyledi. Sarıkaya, "Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti adaletinin biçtiği değeri istiyoruz" diye konuştı.

Bir başka işçi ise “Bu işi yapacağız, garanti veriyoruz dediler. Artık inanmıyoruz. Verdiğin sözün arkasında duracaksın. Bu insanların onuruyla oynamaya hakkın yok. Ben sana nasıl saygı duyuyorsam sen de bana duyacaksın. Kimseden sadaka istemiyorum emek için geldim buraya” diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz hafta AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşmek için Ankara’ya giden işçiler görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine Ankara'ya yürüme kararı almıştı. Yaklaşık 50 Uyar Maden işçisi, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası önünde düzenledikleri basın açıklamasının ardından sesleri duyurmak için Ankara’ya yola çıkmıştı.

Otobüslere binen işçilere eşleri ve çocukları da eşlik ediyor.

 

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