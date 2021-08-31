'Ustalar kavuştu': Pelin Öztekin, Rasim Öztekin ile Ferhan Şensoy'un 'Pardon' filmindeki sahnesini paylaştı

Pelin Öztekin, usta sanatçı Ferhan Şensoy'u geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin ile birlikte yer aldığı sahnesini paylaşarak andı.

Oyuncu, 'Pardon' filminde Şensoy ve Öztekin'in birbirlerine sarıldığı anı Instagram'dan paylaştı. Sosyal medya kullanıcılar paylaşımın altına 'ustalar kavuştu' şeklinde yorumlar yaptılar.

Rasim Öztekin'in cenazesine rahatsızlığı sebebiyle gelemeyen Şensoy veda mektubu göndermişti. Bu mektupta "Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede" ifadelerini kullanmıştı.

Ortaoyunu'nun simge isimlerinden olan Şensoy, 27 sene boyunca elinde tuttuğu kavuğu, 2016 yılında kendisinden 8 yaş küçük tiyatrocu Rasim Öztekin'e devretmişti.

Pardon filminin konusu

Yıllar sonra askere giden İbrahim (Ferhan Şensoy) dağıtım için İstanbul'a gelmiştir ve geceyi arkadaşı Muzaffer'de (Rasim Öztekin) geçirecektir. Fakat otobüs garajında nedensiz yere polisten kaçmaya başlayan İbrahim, Muzaffer'in evinde yakalanır ve birlikte göz altına alınırlar. Sorgulamayla başlayan kördüğüm Taksim'de büfe işleten arkadaşları Aydın'ın da (Ali Çatalbaş) gözaltına alınmasına ve Aydın'ın işkenceyle tüm asılsız suçlamaları kabul etmesi üç arkadaşın birlikte hiç beklemediği yargı sistemi sorunlarıyla karşılaşmasına yol açacaktır.