T24 LogoT24 Logo
Haberler

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

07 Şubat 2017 16:12

İstanbul Üsküdar'da denizde 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. Üsküdar Vaniköy açıklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz temizleme aracındaki görevliler, deniz yüzeyinde ceset görmesi üzerine durumu deniz polisine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi cesedi tekneyle kıyıya çıkardı. 40 yaşlarındaki erkeğe ait olan ceset üzerinde yapılan incelemede darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanmadı. Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, cesedin kimliğini belirlemek için araştırma başlattı.

ETİKETLER

İstanbulÜsküdarerkekcesetçıktıdeniz

Diğer Videolar

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya eyleminin 2. gününde de gözaltına alındı; haber alınamıyor

Bodrum'da ormanlar temizlendi; 65 ton atık çıktı

Mobilya sektörü 2020'ye iyimser bakıyor: Faizler ve KDV düştü, büyüme ve istihdam artacak

Orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj film 'Nasipse Adayız' prömiyerini Rotterdam'da yapacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24