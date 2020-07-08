T24 LogoT24 Logo
Haberler

Üsküdar Sahili'nde çekirdek çitlemek artık yasak

08 Temmuz 2020 14:26

Banklarda ve sahilde çekirdek kabuklarının sürekli yere atılması, sonunda yasak getirdi. Üsküdar sahilde çekirdek çitleyeceklere kesilecek cezalar, engelli fonuna aktarılacak.

ETİKETLER

üsküdarçekirdekçiğdemsahilyasak

Diğer Videolar

Yoldan çıkan otomobil deredeki teknenin üzerine uçtu

Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu, 3 yaşındaki arkadaşı böyle kurtardı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan, 'gönül selamı' paylaşımı

Nihat Doğan: Her rejim kendi vesayetini tahakküm etme noktasında Kürt kanından besleniyor

TransAnatolia, Şile’de son buldu

Çakarlı araçla yol kesip vatandaşı bıçaklayan kişi, kayıplara karıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayında şaşkına çeviren Fahriye Evcen sorusu: Günaha girdi mi?...

Çakarlı araçla yolu kesilen kişi bıçaklandı; araç satışa çıkarıldı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya basını Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini böyle gördü...

Çatalca'da iguana paniği!...

Boğaziçi Üniversitesi’nden tam puanla mezun olan Baturalp Yalçın dünyanın en...

Kararnamesi çıktı: Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek...

Fitch: Swap hariç net rezervler eksi 30.2 milyar dolarda;...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayında şaşkına çeviren Fahriye Evcen sorusu: Günaha girdi mi?...

Çakarlı araçla yolu kesilen kişi bıçaklandı; araç satışa çıkarıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24