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Üsküdar'da vatandaşın 'Halk Ekmek' isyanı: Artık oy vermem

"Bir kere bize yardım ettiler mi?"

28 Nisan 2021 15:09

AKP'li Üsküdar Belediyesi'ne oy verdiğini belirten bir vatandaş belediyenin Halk Ekmek büfelerinin engelleme girişimine isyan etti ve "Artık oy vermem” dedi. 

Üsküdar’da AKP’li Üsküdar Belediyesi'ne oy verdiğini söyleyen bir kadın YOL TV’nin gerçekleştirdiği sokak röportajında “Oy vermeye pişman ediyorlar. Benim 2 oğlum iki yıldır işsiz. Belediye ekmeği değil mi bu? Neden kaldırıyorlar? O kadar oy atıyoruz. Bir kere bize yardım ettiler mi? Artık oy vermem” diyerek isyan etti.

Kaynak: YOL TV

üsküdarhalk ekmekbelediye

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