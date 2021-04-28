Üsküdar'da vatandaşın 'Halk Ekmek' isyanı: Artık oy vermem

AKP'li Üsküdar Belediyesi'ne oy verdiğini belirten bir vatandaş belediyenin Halk Ekmek büfelerinin engelleme girişimine isyan etti ve "Artık oy vermem” dedi.

Üsküdar’da AKP’li Üsküdar Belediyesi'ne oy verdiğini söyleyen bir kadın YOL TV’nin gerçekleştirdiği sokak röportajında “Oy vermeye pişman ediyorlar. Benim 2 oğlum iki yıldır işsiz. Belediye ekmeği değil mi bu? Neden kaldırıyorlar? O kadar oy atıyoruz. Bir kere bize yardım ettiler mi? Artık oy vermem” diyerek isyan etti.

Kaynak: YOL TV