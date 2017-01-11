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Üsküdar Belediyesi’nden saldırı alanına kedi evi jesti

11 Ocak 2017 13:25

Üsküdar’da sokağa kediler için kutu koyan gençlerin saldırıya uğradığı noktaya belediye dev bir kedi evi getirdi. Üsküdar Ünalan Mahallesi’nde sokağa kış günlerinde kedilerin sığınması için kutu bırakan gençlere mahallede ikamet eden bir grup saldırı girişiminde bulunmuştu. Sosyal medyada yaşadıkları olayın video görüntülerini paylaşan hayvanseverler, daha sonra polisin gelerek şikayetlerini aldığını bildirmesinin ardından, sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine binlerce kullanıcı tepkisini gösterdi. Saldırı görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Üsküdar Belediyesi @duyguluk adlı kullanıcıya twitter üzerinden “Kedi evimiz aldık yola çıktık geliyoruz” mesajı gönderdi…

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