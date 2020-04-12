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Uşak'ta üç ayrı adrese yapılan operasyonda 260 bin kaçak maske ele geçirildi: 7 kişi gözaltına alındı

12 Nisan 2020 13:25

Uşak'ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak üretildiği tespit edilen 264 bin cerrahi maske ele geçirilirken, operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'taki üç farklı adreste, yetkisiz ve fason olarak tek kullanımlık cerrahi maske üretimi yapıldığı bilgisi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Dün öğlen saatlerinde savcılık talimatıyla, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin üç ayrı adresteki  ev ve işyerine düzenlediği operasyonlarda satışa hazır 260 bin kaçak maske ele geçirildi. İzinsiz maske üretimi yapılan adresler mühürlenerek kapatılırken, gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ele geçirilen maskeler İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek muhafaza altına alındı.

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