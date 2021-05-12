Ürünleri zirai dona maruz kalan çiftçiden yetkililere: Orada hazır maaş alıp yiyorsunuz ama bunun arkasında ölüm var

Kayseri ve çevresinde meydana gelen hafif zirai don hasara yol açtı. Üretici Mesut Şahin, meydana gelene zararı “Don bizi sıfıra indirdi” diyerek özetledi. Şahin, bakan ve vekillere de “Orada hazır maaş alıp yiyorsunuz ama bunun arkasında ölüm var” diyerek hem sitem etti hem de durumun önemini vurguladı.

"En ağır darbeyi aldık"

Buğday ekini büyük zarar gören Pınarbaşı ilçesinin Kılıçmehmet Mahallesi’nde oturan Şahin, iki gün önce meydana gelen zirai don sonrası bölgedeki durumu şöyle anlattı:

“Bölge çiftçimiz komple zarar etmiştir. Ektiğimiz, pancar, buğday, arpa. Ne ektik ise cenabı Allah’ın bir hikmeti, don bizi sıfıra indirmiştir. Bunun yerine ne ekeceğiz ne dikeceğiz, yoksa boş mu bırakacağız, bu şartlarda zor zaten. Giderler zaten bitirdi. Herhalde bu sene ömrümüzün en büyük darbesini aldık. Artık toparlama işi bitti. Devletimizden destek bekliyoruz.”

"Gelen giden yok"

Durumu kimsenin kontrol etmediğini belirten Şahin, “Ne Ziraat Odası var, ne Tarım Kredi var. Ne de devlet yetkililerinden bir tanesi Allah rızası için geliyor. Ne ekiyorsunuz ne biçiyorsunuz veya bu donda bir zararınız var mı, geçmiş olsun, demiyor. Ancak oda parası istediler mi onu peşin peşin alıyorlar. Allah için araziyi gezen muhtarla biziz. Kimse yok. Ben buradan direk bu kayıtları da CİMER’e göndereceğim. Ekinleri tekrar suladık ama yapacak bir şey yok. Arazi gördüğünüz gibi sıfıra düşmüş durumda” dedi.

"Yemeye ekmek bulamayız"

Şahın şöyle devam etti:

“Yetkililerden, bakanımızdan, vekillerimizden bir zahmet, -gerçi buraya gelmeleri onlara çok zahmet olur ama- yukarıdan konuşmak biraz iyi oluyor ama. Gelseler de burada çiftçinin bir halini, arpanın, buğdayın, pancarı yetiştirmesek vallahi yemeye ekmek bulamayız. Bu yananların hepsi buğday. Pancarlar da yandı. Ne olacak böyle memleketin hali. Biz ne yapacağız arkadaş, ne ekeceğiz? Besicilik yapıyoruz, beş para etmiyor. Etse vatandaşa yansımıyor. Niye Tarım Bakanımız bu işle ilgilenmiyor? Yani Maraşlı, Elbistanlı çiftçiler, Konyalılar boşa mı ağlıyor? Bugün de biz ağlayalım. Allahtan korkun şu millete, çiftçiye destek çıkın. Orada hazır maaş alıp yiyorsunuz ama bunun arkasında ölüm var. Ahiretinizi hiç mi düşünmüyorsunuz? Arkadaşlar siz bakın. İster ekin ister ekmeyin bu iş bitti. Hepimiz tası tarağı yükleyeceğiz nasıl olsa bir ekmek buluruz. Buğdayı da devlet dışarıdan mı getiriyor, içeriden mi getirir, güle güle getirsinler. Yapacak bir şey yok.”

(ANKA)