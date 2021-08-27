Urfalı çiftçinin elektrik kesintisi isyanı: 250 dönüm mısır ektim 50 dönümünü bırakmak zorunda kaldım

Şanlıurfa’da yaklaşık bir aydır süren elektrik kesintileri nedeniyle yeterli sulama yapılamadığı için, pamukta yüzde 20, mısırda ise yüzde 30’a varan bir ürün kaybına işaret ediliyor. Elektrik kesintileri nedeniyle mısır tarlasının yarısını sulayamayan çiftçi Muzaffer Karakaya, “250 dönüm mısır ektik. Bu TEDAŞ (DEDAŞ) yüzünden, 8 saat kesintiye uğradığından dolayı, 200 dönümünü ancak kurtarabildim. 50 dönümünü bırakmak zorunda kaldım” dedi.

Tarımda kullanılan elektriğin yüzde 45’i, devlet tarafından sübvanse ediliyor. Kalan yüzde 55’in çiftçiler tarafından ödeniyor. Devletin yüzde 45’lik desteği, üreticinin eline geçmeden Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (DEDAŞ) hesabına yatıyor. Üreticiler, yüzde 55’lik kısmı ödeyemedikleri zaman ise ürün desteklerine dahi DEDAŞ’ın el koyduğunu iddia ediyor.

Şanlıurfa Hilvan'da mısır üreticisi Muzaffer Karakaya, uzun süredir yaşanan elektrik kesintileriyle nedeniyle 250 dönümlük mısır tarlasının 50 dönümünün sulamaktan vazgeçmek zorunda kaldığını söyledi.

"Böyle giderse çiftçilerimiz sulu tarımdan kaçacak"

Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar ise bu durumun devam etmesiyle çiftçilerin sulu tarımdan vazgeçerek kuru tarıma yöneleceğini, bunun da ülke ekonomisine zarar vereceğini vurguladı.

İpar, “Son zamanlarda Şanlıurfa’da baş gösteren elektrik sıkıntısıyla ilgili, çiftçilerimize yeterli derecede elektrik gelmediği için maalesef ürününün bir kısmını bırakmak zorunda kalıyor. En azından bir kısmını veya yarısını kurtarayım diye böyle bir çareye başvurmuş. Bu durum Urfa ekonomisine hem de ülke ekonomisine çok büyük bir zarardır. Bu DEDAŞ belasının bir an önce çözülmesi için yetkililere seslenmek istiyorum. Böyle giderse çiftçilerimiz sulu tarımdan kaçacak, kuru tarıma geçecek" dedi.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz yaşanılan sıkıntıyla ilgili DEDAŞ yetkililerine ulaştıklarını kendilerine, “Sulamadan kaynaklı elektrik hatlarının enerjiyi taşıyamaz hale geldiğini, bu nedenle elektriği rotasyona tabi tuttuklarını” söyledi. Özyavuz, bölgedeki 6 ilde aynı mağduriyetin yaşandığını belirtti.

Kaynak: ANKA