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Ürettiği sahte içkiyi gazinoda müşterilerine satan işletmeci gözaltına alındı

Sahte bandrolle sahte içki üretip müşterilerine satan gazino işletmecisi gözaltına alındı

15 Ekim 2021 13:27

Aksaray’da sahte bandrolle sahte içki üretip müşterilerine satan gazino işletmecisi gözaltına alındı. 

Aksaray-Nevşehir Karayolu üzerinde bulunan bir gazinoda silah kaçakçılığı, sahte alkol üretimi ve sahte evrakla satış yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Gazino ve beraberindeki otele yönelik gerçekleştirilen operasyonda işletmeci Mevlüt S. (40) gözaltına alınırken, otel ve gazinoda yapılan aramalarda 368 adet sahte TAPDK bandrolü, 32 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 1 adet tabanca, 81 adet tabanca fişeği, adet uyuşturucu içme aparatı ve 2 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde işletme sahibinin yaptığı sahte alkolleri yine sahte bandrollerle etiketleyerek müşterilere yasalmış gibi sattığı belirlendi. Gözaltına alınan işletme sahibi sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ise, “Halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir” denildi. 

Kaynak: İHA

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