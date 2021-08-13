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Üreticiden Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına şiirli tepki

Fiyatlar, fındık için 35 lira talep eden muhalefet partilerinin yanı sıra fındık üreticilerinin de tepkisini çekti

13 Ağustos 2021 21:33

Giresunlu fındık üreticisi emekli öğretmen Ferhat Günaydın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık alım fiyatlarına tepkisini şiirle dile getirdi. 

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