Üreticiden Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına şiirli tepki

Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yıl Giresun kalite fındığın kilosunu 27, levant kalite fındığın kilosunu ise 26,5 liradan alacak. Erdoğan’ın açıkladığı bu fiyatlar, fındık için 35 lira talep eden muhalefet partilerinin yanı sıra fındık üreticilerinin de tepkisini çekti.

Giresunlu fındık üreticisi Ferhat Günaydın, tepkisini, kendi yazdığı şu şiirle dile getirdi: "Fındık para etmiyor Aldığımız paralar amelelere yetmiyor Oynadılar bir oyun Fındık para etmiyor Soğuk sular içildi Bahçe altı biçildi Otuza satabilsek Kırk beşten vazgeçildi Geldi ağustos ayı Çileli amca, dayı Ameleye para yok Kendi fındık toplayı Dolmaz pazar filesi Olmaz bunun hilesi Ancak ölünce biter Fındıkçının çilesi Günaydınım sen söyle Bu işler her sene böyle Kimse sahip çıkmıyor Doğruyu konuş söyle" Kaynak: ANKA