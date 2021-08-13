Üreticiden Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına şiirli tepki

Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yıl Giresun kalite fındığın kilosunu 27, levant kalite fındığın kilosunu ise 26,5 liradan alacak. Erdoğan’ın açıkladığı bu fiyatlar, fındık için 35 lira talep eden muhalefet partilerinin yanı sıra fındık üreticilerinin de tepkisini çekti.
Giresunlu fındık üreticisi Ferhat Günaydın, tepkisini, kendi yazdığı şu şiirle dile getirdi:
"Fındık para etmiyor
Aldığımız paralar amelelere yetmiyor
Oynadılar bir oyun
Fındık para etmiyor
Soğuk sular içildi
Bahçe altı biçildi
Otuza satabilsek
Kırk beşten vazgeçildi
Geldi ağustos ayı
Çileli amca, dayı
Ameleye para yok
Kendi fındık toplayı
Dolmaz pazar filesi
Olmaz bunun hilesi
Ancak ölünce biter
Fındıkçının çilesi
Günaydınım sen söyle
Bu işler her sene böyle
Kimse sahip çıkmıyor
Doğruyu konuş söyle"
Kaynak: ANKA