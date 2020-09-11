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Ürdün'de silah deposunda patlama

Ölü ya da yaralı yok

11 Eylül 2020 10:34

Ürdün'ün Zerka şehrinde bulunan silah deposunda patlama meydana geldi.

Ürdün'ün Zerka şehrinde bulunan bir silah deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangının çıktığı ve bölgenin güvenlik güçleri tarafından kapatıldığı bildirildi. Ürdün Medya İşleri Bakanı Amjad Adaileh, patlamanın Zerka şehrinin doğusundaki orduya ait eski bir havan topu deposunda meydana geldiğini belirterek, "Ordu Genel Komutanlığına göre şimdiye kadar patlamada yaralanan olmadı" dedi. Adaileh, patlamanın elektrik arızası nedeniyle meydana geldiğini ifade etti.

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