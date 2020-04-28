Ünlü şef, canlı yayında yemek yaparken havluyu ocakta unutunca...

28 Nisan 2020 19:38
Dünyaca ünlü İngiliz şef John Torode'nin canlı yayında yemek yaparken ocakta unuttuğu havlu tutuştu.
Şef John Torode'nin, canlı yayında yemek yaparken kazayla ocağa koyduğu havlu tutuştu. Sabah programı sunucuları canlı yayında paniklerken programa evinin mutfağından katılan şefi uyardı.
Şef Torode, evinin mutfağından katıldığı sabah programında yemek yapmaya başladı. Kazayla elindeki havluyu ocağın yanında unutunca, havlu alev almaya başladı.
Havlunun aniden alev alması sonucu canlı yayında bulunan program sunucuları Holly Willoughby ve Phillip Schofield bağırarak ünlü şefi uyardı. Program sunucuları "John! Havlu alev aldı! Arkanda, arkanda John!" sözleriyle bağırarak uyardı. Daha sonra Torode durumu kontrol altına aldı.
Şef Torode, hemen arkasını dönerek yanan havluyu söndürdü. Springbourne İtfaiyesi sosyal medyadan mesaj yayınlayarak "Mutfak havlunuzu ocağın kenarında bırakmayın lütfen. Kazalar herkesin başına gelebilir, profesyonel şef dahil" dedi.
© Tüm hakları saklıdır.