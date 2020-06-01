Ünlü şarkıcı Halsey'in, George Floyd protestolarında plastik mermi ile vurulduğu anlar

ABD'de Afrikan Amerikalı George Floyd'un bir polis memuru tarafından gözaltındayken boğularak öldürülmesinin ardından pek çok şehirde protestolar sürüyor. Los Angeles'teki protestolara katılan ünlü şarkıcı Halsey de polisin plastik mermisiyle vuruldu. Vurulmasına dair bir açıklama yapan Halsey ikazlara uyduklarını, çizgiyi geçmediklerini belirtti. Kendisinin tutuklanmadığını ama arkadaşlarının göz altında olduğunun da altını çizdi. Halsey “Güvendeyim. Ben ve arkadaşlarımın çoğu vuruldu. Gaz yedik. Burası güvenli değil. Pek çok kişi göz altında” dedi…

ABD'li şarkıcı Halsey polis tarafından plastik mermiyle vurulduğu anları Instagram hesabından paylaştı.