Ünlü şarkıcı Beyonce, George Floyd için imza kampanyası başlatarak 'adalet' istedi

ABD'de siyah yurttaş George Floyd'un boğularak ölmesine neden olan beyaz polis şiddetine yönelik isyan büyürken, şöhretler de tepkilerini yükseltiyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, ABD’de beyaz bir polis tarafından boğazı sıkılarak öldürülen siyahi George Floyd için bir imza kampanyası başlattı… Gerçek adaletin yerini bulması gerektiğini söyleyen Diva, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Beyonce, paylaşımında, Floyd’un ölümünden sorumlu tüm yetkililer hakkında daha ağır suçlamalarda bulunulmasını talep eden dilekçenin imzalanması çağrısı yaptı ve kampanyanın linkini verdi.

Rapçi eşi Jay-Z ile birlikte siyahlara yönelik polis şiddetinin protesto edildiği gösterilere katılan ve bu gösterilerde gözaltına alınanların kefaletlerini ödeyen, zaman zaman şovlarında 'Kara Panterler' örgütüne gönderme yapan ünlü şarkıcı Beyonce, 30 Mayıs'ta Instagram hesabından bir video paylaştı.

"George Floyd için adalete ihtiyacımız var. Gündüz gözü işlenen cinayete hepimiz tanıklık ettik" çağrısında bulunan 'diva', şunları söyledi:

"Kırıldık ve tiksinti duyduk. Bu acıyı normalleştiremeyiz. Sadece renkli insanlardan söz etmiyorum. Beyaz, siyah, kavherengi ya da arada herhangi bir şey olun, eminim ki, şu an Amerika'da devam etmekte olan ırkçılık karşısında umutsuzluk hissediyorsunuz."

"İnsanlar artık anlamsız şekilde öldürülmesin. Renkli insanlar artık insandan daha az bir şey olarak görülmesin. Artık görmezden gelemeyiz. George hepimizin ailesi ve insanlığıdır. Ailemizdir, çünkü Amerikalı bir yurttaşımızdır. Bu şiddet dolu öldürmeleri ve cezasız kalmalarını pek çok kez gördük. evet biri resmen suçlandı, ama adaletin sağlanması hala çok uzakta."

Silahsız Floyd'u arkadan ellerini kelepçeleyip yüz üstü yere yatırıp üstüne oturan ve 9 dakika boyunca boynunu dizleri arasında sıkıştırmak suretiyle nefessiz bırakarak öldüren beyaz polis memuru Derek Chauvin, tepkilerin ardından üçüncü dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarıyla tutuklandı, Chauvin ile ekibindeki üç polis memuru daha görevden uzaklaştırıldı.

Beyonce, şimdiye dek 6.7 milyondan fazla kez görüntülenen paylaşımında, Floyd'un ölümünden sorumlu tüm yetkililer hakkında daha ağır suçlamalarda bulunulmasını talep eden dilekçenin imzalanması çağrısı yaptı ve kampanyanın linkini verdi.