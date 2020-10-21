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Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı

Muhtar Aktaş, Belediye Başkanı Atay’a çiçek takdim ederek, açılış kurdelesini de sanatçılar ile birlikte kesmişti

21 Ekim 2020 11:47

Geçtiğimiz günlerde bir dizi program için Aydın’a gelen ünlü oyuncular Emre Kınay ve Buket Dereoğlu ile aynı karelerde yer alan Aydınlı muhtar Ünal Aktaş’ın yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıktı. 

Efeler Belediyesi’nin Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında ’İki Bekar’ isimli tiyatro oyununu sahnelemek üzere kente gelen sanatçılar Emre Kınay ve Buket Dereoğlu, Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş, siyasi parti temsilcileri ve Efelerli vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a açılış töreninde eşlik etti.

Muhtar Aktaş, Belediye Başkanı Atay’a çiçek takdim ederek, açılış kurdelesini de sanatçılar ile birlikte kesmişti. 

Aktaş’ın açılışın ardından yapılan Koronavirüs testi pozitif çıktı. 

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