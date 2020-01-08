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Şişli'de hastanenin önünde Emre Tyler Mays'ı öldüren Kutlu'nun akrabalarının karıştığı kavga görüntüleri ortaya çıktı

08 Ocak 2020 11:40

İstanbul Şişli'de, 17 yaşındaki Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili önünde, kendisini akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın Kutlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Akın Kutlu, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, cinayet öncesi Kağıthane'de Kutlu'nun akrabalarının karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde 02.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, şarap ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen ile Randolp Ward Mays çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Emre Tyler Mays, annesi ile, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Lise öğrencisi Emre Tyler Mays, ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada, Kağıthane'de çıkan kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın Kutlu tarafından bıçaklandı. Kutlu'nun, akrabalar arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan kişiye benzeterek bıçakladığı Emre Tyler Kutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Akın Kutlu, kısa süre sonra, polis tarafından, cinayette kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Kutlu'nun 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi.  

Öte yandan Kutlu'nun yakınlarının Kağıthane'de karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Polisin havaya ateş açarak ayırdığı kavga kameralara yansıdı.

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Emre Tyler MaysŞişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesiistanbul

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