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Üniversiteli kadının öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

19 Aralık 2017 17:01

İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi arkadaşı Zülal T.(21), çıkan tartışmada boynundan bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Günhan Öztürk (26) tutuklandı. Olay, dün saat 06.00 sıralarında, İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'ndeki evde meydana geldi. İzmir'deki özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal T. önceki gece gittikleri bir barda tanıştı. İkili gece ilerleyen saatlerde Öztürk'ün evine gitti. Burada çıkan tartışmada Günhan Öztürk, babasına ait büyük bıçakla genç kızı boğazını keserek öldürdü. Ardından polisi arayan Öztürk, teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden ancak tartışmanın neden çıktığı konusunda bilgi vermeyen Günhan Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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