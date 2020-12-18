Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Sofuoğlu açıklamalarına devam ediyor: Çocuklarınızı tek başına farklı bir şehirde üniversiteye göndermeyin

18 Aralık 2020 12:47
Üniversiteler için kullandığı "fuhuş evi" ifadesinin ardından siyasi çevrelerden ve vatandaşlardan tepki alan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu katıldığı TV 264 yayınında "Çocuklarınızı başka şehirlere, tek başına üniversiteye göndermeyin" ifadelerini kullandı.
Sofuoğlu "Çocuklarınızı başka şehirlere, tek başına üniversiteye göndermeyin. İlla gidecekse çocuk, anne baba ile beraber gitsin. Çocuklarınızın kimlerle tanıştığını, kimlerle oturup kalktığını bilmiyorsunuz. Ne yediğini içtiğini (alkol, uyuşturucu) bilmiyorsunuz. Çocukların yanında gidin demek suç mu?" ifadelerini kullandı.
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