Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Sofuoğlu açıklamalarına devam ediyor: Çocuklarınızı tek başına farklı bir şehirde üniversiteye göndermeyin

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV canlı yayınında üniversiteler için “fuhuş evleri” ifadesini kullanmıştı.

Bir dönem AKP'den milletvekili aday adayı da olan Sofuoğlu tepki çeken konuşmasının devamında üniversiteler için “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” sözlerini dile getirmişti. Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu’na sözlerine “Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu” karşılığını verdi. Sofuoğlu ise bunun üzerine “Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz” demişti.

TIKLAYINIZ - Prof. Ebubekir Sofuoğlu'ndan Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş yuvası!

TIKLAYINIZ - Akit TV'de "Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" diyen Prof. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatılıyor