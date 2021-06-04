Üniversite sınavına hazırlanan gençten Akşener’e: Sanki bu dünyada hevesimiz kursağımızda kalacakmış gibi hissediyorum

Üniversite sınavına hazırlandığını söyleyen bir genç, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Sanki bu dünyada hevesimiz kursağımızda kalacakmış gibi hissediyorum" dedi.

Akşener, Karabük gezisinde karşılaştığı gençlerle sohbet etti. Test kitaplarının pahalı olduğunu ve üniversite sınavına hazırlandığını söyleyen bir genç, "Sanki bu dünyada hevesimiz kursağımızda kalacakmış gibi hissediyorum.Kitap almak istiyorum en ucuz kitap 30 lira. Deneme içinde 10 tane deneme var. Babam Kardemir’de işçi, uzun süredir orada çalışıyor 5-6 bin lira alıyor, ablam da üniversitede okuyor. Üniversite sınavına hazırlanamıyoruz fiyatlar yüzünden." ifadesini kullandı.

Akşener sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, "Karabük'te yanıma gelen gençlerimizin, hayata dair duydukları bu endişeleri gidermek için... Heveslerinin kursakta kalmadığı, yurt dışındaki çağdaşlarına imrenmedikleri bir Türkiye için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim." notunu ekledi.