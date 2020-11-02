'Umudun fotoğrafı' olan 3 yaşındaki Elif'in altında kaldığı enkazın yeni görüntüleri...

İzmir’deki 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı’daki Doğanlar Apartmanı’ndan kurtarılan üç yaşındaki Elif Perinçek'in altında kaldığı enkaz görüntülendi.

Depremin ardından 65 saat geçmesine rağmen ekipler tarafından kurtarılan Elif’in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları 10 yaşındaki Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra sağ kurtarılmış, ağabeyi 7 yaşındaki Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Minik Elif'in enkazda yaşama tutunduğu yerin görüntüleri ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görevli paramedik Tolga Ünsel, Elif Perinçek’in sağlık durumuna ilişkin olarak ilk müdahaleyi deliğin başında yaptıklarını, travma tahtası ile boyunluk taktıklarını ve üstünü örterek sahra hastanesine aldıklarını aktardı.

Hastanede tüm tıbbi bakımları yapılan bebeğin damar yolunun açıldığını ve serum takıldığını, oksijen takviyesi yapıldığını anlatan Ünsel, bebeğin ambulans ekiplerince 08.12 itibarıyla Ege Üniversitesi’ne nakledildiğini dile getirdi.

"Elif beklediğimizden daha iyi çıktı." diyen Ünsel, "Tıbbi uç noktamızdan ambulansımıza alırken bir UMKE'ci arkadaşımızın parmağını tutuyordu, yani o kadar iyiydi. Hastaneden de bilgi aldık gerekli bakımları yapılmış tedbir amaçlı yoğun bakımdaymış." dedi.