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Umreden döndü, herkesin yararlanması için Sapanca Gölü'ne zemzem döktü

20 Şubat 2018 17:36

Sakarya'da esnaflık yapan Ebubekir Tuncer adlı kişi elindeki bidondan Sakarya'nın su ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü'ne zemzem dökerek kendince mayalama yaptı. Sakarya'da esnaflık yapan Ebubekir Tuncer'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ilgi çekti. 2 hafta önce umreden döndüğünü belirten Ebubekir Tuncer, elindeki bidondan Sakarya'nın su ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü'ne zemzem dökerek kendince mayalama yaptı. Ebubekir Tuncer göl kenarında cep telefonuyla yaptığı kayıtta, "2 hafta önce umredeydim. Ziyaretime gelenler oldu, zemzem ikram ettim, hurma ikram ettim ama ulaşamadığım arkadaşlarım var. Düşündüm ki burada Sapanca Gölü'ne zemzemi döküp mayalarsam herkes zemzemden nasibini alır mı, olur mu?" diyerek yanında bulunan özel bir okulda öğretmenlik yapan Ömer Bektaş'a danıştı. Bektaş, "Zemzemin mayalama özelliği var. Eğer zemzem bir suya dökülürse suyun miktarı ne kadar olursa olsun o suyu mayalamış olur. İlmi olarak da bir hakikat; atomlarla ilgili bir konu. Şöyle ki sıvıdaki iletkenlikten dolayı buraya dökülen zemzemin atomları bu Sapanca Gölü'ndeki bütün su damlarıyla bütünüyle iletişime geçiyor" diyerek onay verdi. Tuncer bunun üzerine suyu göle döktü. Ebubekir Tuncer yaşanan tartışmalar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı: "Eleştiri yapılsın, sorun değil. Suyla ilgili fiziki bir açıklaması lazım. Oraya bir kan döksek, gölün öbür tarafındaki bir köpek balığı olsa onun kokusunu almış oluyor. Tamamen ilmi bir konu bu. Eleştirilere cevap veririz gerekirse. Bunu bir espri olarak düşündük. Yüreğimizi, kalbimizi tüm Sakarya'ya açtık. Bizi en ağır şekilde eleştirsinler, biz teşekkür ederiz. Topluma bir güzellik olsun diye yaptık. Yoksa biz de biliyoruz Sapanca Gölü'nün zemzem olmayacağını..."

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