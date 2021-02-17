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Ümraniye'de yanan otomobili kartopu atarak söndürmeye çalıştılar

Vatandaşların karla müdahalesi sonrası alevler bastırıldı

17 Şubat 2021 21:00

İstanbul Ümraniye'de motor kısmında yangın çıkan otomobile sürücü yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar kartopu atarak yangını söndürmeye çalıştı.

Olay dün öğle saatlerinde Ümraniye Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü caddede ilerlediği sırada otomobilinin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü araçtan inerek yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Müdahale yetersiz kalınca alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar kartopu ve yerden biriktirdiği karlarla yangına müdahale etti. Vatandaşların karla müdahalesi sonrası alevler bastırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangını tamamen söndürdü.

Otomobilde hasar meydana gelirken, vatandaşların kartopu atarak yangına müdahalesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

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