Ümraniye'de mahalle sakinlerinden eylem: Rant pazarı değil halk pazarı istiyoruz

Ümraniye'de 3 farklı mahallede kurulan pazar yerleri birleştirilerek tek bir noktada sabit pazar haline getirilme kararı protesto edildi. Atakent'te mahalle sakinleri yaptıkları eylemde, "Rant pazarı değil halk pazarı istiyoruz" dedi.

Atakent, Armağanevler ve İstiklal Mahalleleri'nde yıllardır aynı yerde kurulan semt pazarları farklı bir mahalleye taşınıyor.

Kararı protesto eden mahalle sakinleri şu açıklamayı yaptı:

"Bizler Atakent Mahallesi sakinleri olarak 30 seneyi aşkın zamandır mahalle pazarımıza yürüyerek geliyoruz, taze meyve sebzemizi ve her türlü ihtiyacımızı kolaylıkla temin edebiliyoruz. Pazar esnafı mahallemizin bir esnafı, bizim komşumuz; pazar alışverişi, bir alışverişin çok ötesinde bir aile ritüeli, bir alışkanlık, bir gelenektir. Çoluğumuzla çocuğumuzla pazar çantamızı alarak geldiğimiz komşumuzla karşılaştığımız sohbet ettiğimiz sosyalleştiğimiz bir ortamdır. Her türlü rengi, sesi, kokuyu içinde barındıran ve sokak alışveriş kültürünün mabedi sayılan pazarlar, 7’den 70’e herkesin uğrak yeridir. Pazar alışverişi, Türkiye’deki hemen hemen her evin vazgeçilmez rutinlerinden biridir.

Pazarın buradan çok uzak bir noktaya taşınması Atakent mahallesinin pazarla ilişkini kesmek anlamına gelir. İnsanlar buradan servis saatini bekleyerek ve servislere binerek uzak bir noktada ki sabit pazardan alışverişini yapıp poşetleri ile tekrar aynı noktaya yine servislere binerek gelecek ve bu durum zamanının büyük bir kısmının yollarda geçirmesine sebep olacaktır.

Mahalle pazarımızın taşınmasına sebep olarak, sabit pazarın güvenli, hijyenik ve otoparklı olduğu söylenmektedir. Bizim pazarımız zaten güvenliklidir bu güne kadar bu pazarda herhangi bir olayın çıktığına şahit olmadık. Bizim pazarımız zaten olması gerektiği kadar hijyeniktir, bizim pazarımız mahallenin orta noktasında olduğu için otoparka ihtiyacı yoktur dolayısıyla servise de ihtiyacı yoktur. Bizim pazarımız herhangi bir trafik aksaklığına yol açmaz bunların aksini söyleyen bir yetkili varsa lütfen gelsin ve Atakent pazarının durumunu incelesin. Ve bize geçerli bir açıklama yapsın. Ümraniye Belediyesine buradan sesleniyoruz çok zor değil internet ortamında bir anket yapılarak Atakent Mahallesi sakinlerine bu pazarın taşınıp taşınmaması konusunu sorabilirsiniz!

"Bizler rant pazarı değil halk pazarı istiyoruz"

İsterseniz mahalleye bir sandık koyabilir referandum yapabiliriz. Hodri meydan! Sizin söylediğiniz gibi güvenlikli, otoparklı sabit pazarı mı istiyoruz? Yoksa yıllardır artık bir aile gibi olduğumuz pazar esnafımızla birlikte bir kültür haline dönüşen mahalle pazarını mı istiyoruz!

Bizler rant pazarı değil halk pazarı istiyoruz. Cumhurbaşkanının her fırsatta dile getirdiği stokçulardan, zincir marketlerden alışveriş yapmamız için mi alınıyor bu karar? Sermaye sahiplerini daha da zengin etmek için mi alınıyor bu karar? Halkı market tekellerin eline düşürmek için mi alınıyor bu karar?

Bu kararın içinde halk nerede, halkın faydası nerede? Ümraniye Belediyesi'nin pazar yerlerini rant kapısı olarak gördüğü, yeni kurulacak pazar yerlerinde pazar esnafından metresine 25.000 tl para istendiği söyleniyor. Kültürümüzün bir parçası olan mahalle pazarları rant uğruna yok edilmek isteniyor. Bizler Ümraniyeliler olarak mahalle pazarlarımızın kaldırılmasını ve uzak bir noktaya taşınmasını kabul etmiyoruz. İmza kampanyamız devam ediyor. Tüm Ümraniyelilerden semt pazarlarına sahip çıkarak kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz.

Ümraniye Belediyesine aldığı bu karardan dönmesini ve halkın talepleri doğrultusunda pazarımızın yıllardır olduğu gibi burada kalması için gerekirse referandum yapmasını talep ediyoruz.

Bizi alışveriş konforumuzdan, alışkanlığımızdan, kültürümüzden uzaklaştırmaya çalışan anlayışa karşı tekrar yüksek sesle diyoruz ki; Mahalle pazarı mahallenin parçasıdır. Halk pazarını, pazarcı ekmeğini istiyor! Halkın pazarına dokunma Ümraniye Belediyesi."