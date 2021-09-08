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Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobil iki kişiyi teğet geçip iş yerine çarptı

Otomobil içerisinde bulunan ve hafif şekilde yaralanan bir kadın ve bebek ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı

08 Eylül 2021 16:20

İstanbul'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımdaki ve yoldaki iki kişiyi kıl payı teğet geçerek bir iş yerinin duvarına çarptı.
 
Kaza dün sabah saat 08.00 sıralarında Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde Kurtuluş Caddesi ve Eflatun Sokak'ın kesişim noktasında meydana geldi.
 
İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda bekleyen ve yolda yürüyen iki kişinin arasından hızla geçerek iş yeri duvarına çarparak durabildi. Süratli otomobil kaldırımdaki ve yoldaki vatandaşları kıl payı teğet geçerken, kaldırımda beklediği sırada telefonla oynayan genç kadın neye uğradığını şaşırdı.
 
Otomobildeki sürücü ve yanındaki kadın ise araçtan hızla çıkarak arka koltuktaki bebeğin iyi olup olmadığına baktı. Çarpma sesi ile birlikte dışarı çıkan cadde üzerindeki esnaflar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan ve hafif şekilde yaralanan bir kadın ve bebek ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
 
Kaynak: İHA
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