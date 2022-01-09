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Ümraniye’de aşırı hız yaptı, park halindeki 3 araca böyle çarptı

09 Ocak 2022 11:22

İstanbul Ümraniye’de cadde üzerinde aşırı hız yapan genç sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Olayda 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hızla ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde park halinde olan araçlara çarptı. Bir galeriye ait olan araçlarda maddi hasar oluşurken araç sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. 

İstanbulÜmraniyeKazaOtomobil

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