Ümraniye’de 3 dakika 80 bin liralık soygun kamerada

27 Kasım 2021 09:38
İstanbul Ümraniye’de ampul üretim fabrikasına giren hırsızlar, 3 dakika içerisinde 10 bin adet led ampulü çalarak kayıplara karıştı. 80 bin liralık hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Ekim ayında Ümraniye’de ampul üretimi yapan atölyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.30 sıralarında hafif ticari araçla ampul üretim atölyesine gelen 5 şüpheli şahıs, kapının kilitlerini kırdıktan sonra atölyede satışa hazır hale getirilmiş 100 koli led ampulü 3 dakika içerisinde araca tıka basa yükledi.
Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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