Ümit Özdağ, Suriyeli aileye bayram ziyaretine gitti, sığınmacıları nasıl geri göndereceğini anlattı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da Suriyeli bir aileye bayram ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında ailenin Ümit Özdağ, sığınmacılara ilişkin partisinin geri gönderme politikasından bahsetti.

Suriyeli babaya nereden geldiklerini soran Özdağ, ailenin Suriye'de savaş başladıktan 5 sene sonra Halep'ten geldiğini öğrendi. Özdağ'ın Suriye'ye dönmek isteyip istemedikleri sorusu üzerine "Suriye'ye askere gitmek istemediği için dönmediğini" belirten Suriyeli baba, "Dönsek çok iyi olur, bizim toprağımız orada." dedi.

Ümit Özdağ da "Zafer Partisi olarak Beşşar Esad ile görüşeceğiz. Vatanlarınıza dönmeniz için çalışma yapacağız. Hangi köyden geldiyseniz o köye, kasabaya, şehre dönebilesiniz. Hakkınızda af çıktı, takibat olmayacak." ifadesini kullandı. Özdağ, daha sonra çocuklara bayram hediyesi vererek evden ayrıldı.

Özdağ, ziyarete ilişkin videoyu, "Bursa'da ziyaret ettiğim Suriyeli bir ailenin babası, Suriye iç savaşının ilk 5 yılında Halep'te kalmış, anne babası Suriye'de yaşamaya devam ediyor. Korkusu savaş değil, askere alınmak... Nihayetinde vatanını seven her Suriyeli gibi o da ülkesine dönmek istiyor" ifadeleriyle paylaştı.