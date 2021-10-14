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Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya: Ben sizi son 10 senede, Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından biri olarak görüyorum

14 Ekim 2021 08:58

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nagehan Alçı'ya yönelik olarak "Ben sizi son 10 senede, Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından biri olarak görüyorum" diye konuştu. 

Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ, Habertürk ekranlarına konuk oldu. Kendisine Nagehan Alçı tarafından yöneltilen soruya Özdağ'ın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

Nagehan Alçı, Özdağ'a "Toplumsal gerilim çok artarsa, karşılıklı seçim atmosferinde çatışmalar başlayabilir. O yüzden 'Muhalefet parlamenter sisteme geçmek istiyorsa bir şekilde iktidarı ikna etmeli, birlikte oturarak parlamenter sisteme geçişin yolu aranmalı' demiştim. Siz de parti programınıza çok güçlü bir şekilde parlamenter sisteme geçişi yazdınız. Dolayısıyla sizin sistem değişikliğiyle ilgili nasıl bir yol haritanız var?" sorusunu iletti.

"Galiba tehlikeli bir oyun oynadığınızı siz de gördünüz"

Soruya yanıt veren Özdağ ise şu ifadeleri kullandı: 

"Nagehan Hanım, sizin bu tespiti yapmanızı değerli buluyorum. Türkiye'nin toplumsal gerilimin zirvesini yaşadığını ifade etmeniz önemli. Çünkü ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarları olarak görüyorum. Bu 10 sene içerisinde Erdoğan'ın toplumu germe ve kavga hazırlama politikalarının öncü isimlerinden biri olduğunuzu düşünüyorum. Ama galiba tehlikeli bir oyun oynadığınızı siz de gördünüz ki, parlamenter demokrasiye dönelim diyorsunuz." 

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