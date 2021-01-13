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Ümit Özdağ'dan mahkemenin ihraç iptali kararı sonrası ilk açıklama: İyi Parti’nin İstanbul milletvekili olmaya devam ediyorum

"Mahkemenin doğru karar aldığını düşünüyorum"

13 Ocak 2021 13:42

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti. Özdağ, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Mahkemenin doğru karar aldığını düşünüyorum" dedi. 

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

Özdağ'ın, disipline sevk işleminin parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde gerçekleştiği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu karara bağlayan Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ihraç kararının iptaline hükmetti.

Kararından ardında Demirören Haber Ajansı'na konuşan Özdağ, yaptığı ilk değerlendirmede "Mahkeme şekil açısından bu ihracın tüzüğe aykırı olduğuna karar vererek ihracı iptal etti. İki kurucusundan birisi olduğum İYİ Parti’nin İstanbul milletvekili olmaya devam ediyorum" dedi. 

"Benim yapacağım ilk şey yarın bir basın toplantısı ile birlikte durumu değerlendirmek" diyen Özdağ, dile getirdiği iddiaları savunmaya devam edeceğini söyledi. 

TIKLAYIN - Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti

Ne olmuştu?

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevkedilmişti.

Özdağ son olarak İyi Parti yönetimini, "HDP ile gizli anayasa görüşmeleri yürütmekle" suçlamış, ayrıca AKP ile İyi Parti arasında da bir süredir gizli yeni anayasa çalışması olduğunu savunmuştu. Genel Başkan Meral Akşener her iki iddiayı da yalanlamıştı. AKP'li isimler de görüşme iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirmişti.

İyi Parti, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edildiğini açıklamıştı. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilmişti.

Özdağ ihraç gerekçesini hukuka aykırı bulduğunu söyleyerek mahkemeye başvuracağını duyurmuştu. 

TIKLAYIN | İyi Parti kararını verdi; Ümit Özdağ partiden ihraç edildi

TIKLAYIN | İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan ilk

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