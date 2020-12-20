Yazar Ümit Aktaş, "Laikliğin demokrasinin ön şartı gibi düşünülmesi bence problemli bir şey, toplumsal bütünlüğü bölmeye dayanan bir esasa dayanıyor" diye konuştu.

Yazar Aktaş, TV5'te katıldığı bir televizyon programında laiklik ve demokrasi hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Aktaş, "Laiklik bugün Avrupa'da da ciddi ciddi tartışılmaya başlandı. Çünkü belli bir kesimi siyasetin dışına tutuyor. Hatta kamusal alanı yasaklıyor. Dolayısıyla böyle demokrasi olmaz diyorlar. Mesela Türkiye'de 60'lara, 70'lere hatta günümüze kadar Müslüman toplumun büyük kısmı siyasetin dışında tutuluyordu. Bunun üzerine yeniden düşünmek lazım. Laikliğin demokrasinin ön şartı gibi düşünülmesi bence problemli bir şey. Çünkü bu toplumsal bütünlüğü bölmeye dayanan bir esasa dayanıyor. Bunun karşı durduğu mesele yani herhangi bir dinin tüm topluma dayatılması, herhangi bir ideolojinin dayatılması da problemli bir şey. Herhangi bir ideolojinin topluma resmi ideoloji olarak dayatılması demokrasiye aykırı bir şey. Ama bunu belli bir kesime uygulamak onu dezavantajlı kılıyor. Türkiye'de biz hala bu problemleri aşabilmiş değiliz. Hala insanlara 'Atatürk'ü seviyor musun' sorusu sorulabiliyor" dedi.