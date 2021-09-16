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Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı Londra’da başladı

16 Eylül 2021 14:52

İngiltere’nin başkenti Londra’da 3 gün sürecek Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı başladı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Excel fuar alanında gerçekleştirilen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı, bu yıl korona virüs salgını önlemleri altında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın ilk gününde ziyaretçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterdi.

Üç gün sürecek fuarda savunma sanayii alanında geliştirilen son teknoloji silah ve ekipmanlar tanıtılacak. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren bir çok uluslararası firma geliştirdikleri tasarımları ve ürünleri fuarda sergileyecek.

Toplam 20 uluslararası standın bulunduğu ve 869 firmanın katılım gösterdiği fuara salgın nedeniyle bu yıl Türkiye’den bir tek Otokar savunma sanayii şirketi katıldı.

Her iki yıl da bir gerçekleştirilen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı, 12-15 Eylül 2023'te tekrar Londra'da bulunan Excel fuar alanında düzenlenecek.

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