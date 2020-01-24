"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24 yönetici ve yazarlarına verdiği mülakat üzerine yapılan kimi yorumlar, öne sürülen iddialarla ilgili yazar Levent Gültekin, ulusalcıların kendi mahallesindeki iktidarını korumak adına birçok konuda siyasi iktidarla aynı çizgiye geldiğini söyledi.

Gültekin "Ulusalcı cephe ile iktidarın ittifak ettiği bir konu var o da Kemal Kılıçdaroğlu. Ulusalcılarla iktidarın ittifakı çok enteresan. Kemal Beyin birçok eksiği var tabii. Ama en önemli vasfı uzlaşmacı tavrı ile oyun kuruculuğu. Ve bu iktidar için en büyük tehdit. Ulusalcı kesim de Kemal Beyi bu yönüyle sevmiyor" dedi.

Şirin Payzın'la Ne Oluyor'a konuk olan Yazar Levent Gültekin,Türkiye'de ulusalcıların demokrasi mücadelesi vermediğini savundu.

Sözcü gazetesinden örnek veren Gültekin "Mesela Sözcü gazetesi demokrasi mücadelesi vermiyor. Kendi iktidar alanı için mücadele veriyor. Kendi mahallelerinin, kendi düşünce dünyalarının iktidarı için mücadele veriyorlar. O düşüncenin iktidarında da bir başka toplum kesiminin yeri yok. İktidar mücadelesinin zaten kendisinde demokrasi insan hakları gibi bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Ulusalcılarla iktidarın Kemal Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleştiğini belirten Gültekin; "Ulusalcı cephe ile iktidarın ittifak ettiği bir konu var o da Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Beyin uzlaşmacı tavrı iktidar için en büyük tehdit. Çünkü, 'Bu adam kiminle ittifak yapacak, kimi aday yapacak öngörülemez durumda' diye düşünüyorlar. Partinin başında bilindik bir ulusalcı olsa rahatlayacaklar. 'Bu ortak değerlerde bir araya gelemez, kendi mahallesinin sözcüsü olur ve bizim mahalle büyük olduğu için biz kazanırız' diye düşünürler'. Aynı şikayet ulusalcılarda da var. Ulusalcılarla iktidarın ittifakı çok enterasan. Kemal Beyin birçok eksiği var tabii. Ama en önemli vasfı oyun kuruculuğu. Ve bu iktidar için en büyük tehdit. Ulusalcı kesim de Kemal Beyi bu yönüyle sevmiyor" diye konuştu.

Basın İlan Kurumu’nun reklam kesme cezası uyguladığı Evrensel gazetesi çalışanlarının sarı basın kartları iptal edilmesinin de gündeme geldiği programda Gültekin, gazeteciliğin iktidarlara karşı toplumun çıkarını savunmak olduğunu hatırlattı ve "İktidar topluma 'senin adına avukatlık yapanların avukatlık belgelerini elinden alıyorum' diyor. Alınan karar bu anlama geliyor" dedi.

Türkiye'de basın kurumları ve örgütleri arasında da bir bölünmüşlük olduğunu ifade eden Gültekin, "Bu sadece gazetecilik alanındaki bir dağınıklık değil. Türkiye'deki iktidar bugünkü varlığını onun karşısında tutum alanların dağınıklığına borçlu, birbirine olan düşmanlıkları iktidarın yakıtı haline geliyor. Biri çıkıp 'memlekette hukuk yok' diyor. Ama sevmediği bir yazara müebbet ceza geldiğinde diyor ki 'helal olsun'. En sevmediğimiz düşmanımız bile haksız hukuksuz bir şekilde yargılandığında buna karşı çıkmamız gerekiyor. Biz gazeteciler olarak ortak değerler oluşturamıyoruz. Yani kimi ulusalcılar sırf gazetecilik yapan insanlara düşman. Barış diyorsun oradan bir ulusalcı sana terörist diyor. Bari demokrasi özgürlükler konusunda anlaşalım" diye konuştu.