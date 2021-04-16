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Ulu Cami'ye balyozla saldırdı: "Oradaki haçı kırmak için yaptım"

16 Nisan 2021 10:57

Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alan Tamer Ö., 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere korkuluklarının 'haç' işaretine benzediği iddiasıyla camiye saldırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi tarihi Ulu Cami'de gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tamer Ö.(39), eline aldığı balyoz ile 622 yıllık Ulu Cami'nin kuzey tarafındaki pencerelerine saldırdı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Tamer Ö.'yü gözaltına aldı.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Tamer Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ayasofya'yı açarlarsa bende burayı cami olsun diye kırmak istedim. Pencerenin korkulukları haç işaretine benziyor. Camide haç işareti olamaz. Emir geldi, bende yaptım" dedi. Tamer Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(İHA)

 

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