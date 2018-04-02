Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer, 81 yaşında Bodrum'da hayatını kaybetti. İkinci Yeni'nin en genç şairi, dizelerinde ironi ve çocuksu duyarlılığı bir araya getiren Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden Ülkü Tamer, 81 yaşında hayatını kaybetti. Bodrum'a bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Tamer'in, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Soğuk Otların Altında, Gök Onları Yanıltmaz, Ezra ile Gary, Virgülün Başından Geçenler, İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür gibi şiirlerin şairi Tamer, İkinci Yeni şiir akımının Sezai Karakoç ile beraber son temsilcisiydi. Arkasında bıraktığı onlarca şiirle beraber Ülkü Tamer, çevirdiği eserler, öyküler ve masallarla da edebiyat tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştı. “Güneş topla benim için” şiiri Zülfü Livaneli tarafından bestelenerek milyonlara ulaşan Tamer'in ölüm haberini senarist ve şair Barış Pirhasan Twitter'dan , "Ülkü Tamer'i kaybettik... Şu anda düşünmek, konuşmak, yazmak gelmiyor içimden..." mesajıyla duyurdu.