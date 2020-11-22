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“Ülkeyi beğenmiyorsan Amerika’ya git, kapı orada” diyen kadına cevap verdi: Osman Öcalan’ı kim çıkardı TRT'ye?

Vatandaş, kadına "Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?” deyince çevredekiler alkışladı

22 Kasım 2020 12:19

Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında bir kadın, ülkedeki ekonomik durumu eleştiren bir vatandaşa “Ülkeyi beğenmiyorsan çık git Amerika’ya” ifadelerini kullandı. Vatandaş kadına "Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?” deyince çevredeki vatandaşlardan alkış geldi. 

Kadın ülkedeki ekonomik durumu beğenmediğini belirten vatandaşa “Git Amerika’ya peşkeş çek, CHP’ye HDP’ye peşkeş çek. CHP iktidar olsa ne olacak HDP’ye 3-4 tane il verecek” dedi. 

Bunun üzerine vatandaş, kadına "Osman Öcalan’ı kim çıkardı TRT'ye?” deyince çevredeki vatandaşlardan alkış aldı. 

 

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