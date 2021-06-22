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Ülkeye kaçak yollarla sokulan lüks araçlar kameralar önünde parçalandı

22 Haziran 2021 15:53

Filipinler'de ülkeye kaçak yollardan sokulan lüks araçlar kameralar önünde parçalandı. İmha edilen 21 aracın toplam değerinin 1.2 milyon dolar olduğu açıklandı.
 
Otomobil kaçakçılarına savaş açan Filipinler çereyi lüks araçları parçalamakta buldu. Haberler.com'un  Robb Report'ta dayandırdığı habere göre, Cuma günü ülkenin Gümrük Bürosu, aralarında bir McLaren 620R'in de bulunduğu pek çok aracı parçaladı. Ülkeye kaçak yollar ile sokulan araçların toplam değerinin 1.2 milyon dolar (10.5 milyar TL) olduğu açıklandı.
 
Söz konusu araçların her biri son birkaç yılda ülkeye yasa dışı olarak ithal edilirken yakalandı. Toplamda 21 araç imha edilirken, bu otomobillerin 2018 ile 2020 yılları arasında ele geçirildiği belirtildi.
Filipinlerlüks araçlar kameralar önünde parçalandı

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