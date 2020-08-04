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Ülkeler, Koronavirüs sürecinde insan hakları sınavını nasıl veriyor?

İnsan hakları uzmanı Dr. Deniz Yonucu, Fulya Canşen'in sorularını yanıtladı.

04 Ağustos 2020 16:34

Fulya Canşen

Köln

Korona salgını, Almanya’da devletin bireysel hak ve özgürlüğünün sınırını ihlal etmesine neden oluyor.

Önce ilan edilen genel karantina, sonra riskli bölgeye seyahat edip dönenlere getirilen test yaptırma zorunluluğu buna iki ayrı örnek. Biri seyahat özgürlüğünü ihlal ederken, diğeri, insan vücuduna müdahaleyi mümkün kılıyor.

Korona salgını ile insan hakları sınırlarının çok daha iyi görüldüğünü söyleyen Sosyolog Deniz Yonucu, salgının herkesi eşit düzeyde vurmadığına dikkat çekiyor. 

İnsan hakları uzmanı Dr. Deniz Yonucu ile WDR-COSMO-Köln Radyosu’ndan Fulya Canşen konuştu. 

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