Ülkede kahraman ilan edildiler; çocukları kurtarırken kendileri kendileri de aynı duruma düştü

30 Ocak 2021 14:09
Rusya’nın Krasnodor bölgesinde buz tutan göle düşen çocukları donmaktan kurtarmaya çalışan köy sakinleri de göle düştü.
Çocuklar uzun uğraşlar sonucu kurtarılırken, o anlar sosyal medyada viral oldu.
Çocukları donmaktan son anda kurtaran köy sakinleri ülkede kahraman ilan edildi. Evlerine götürülen çocukların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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