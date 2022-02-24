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ÜLKE TV canlı yayınında Ukrayna savaşını yorumlayan isim arka fonuna savaş oyunundan görsel yerleştirdi

24 Şubat 2022 19:11

Rusya Ukrayna operasyonunu yorumlamak için bir televizyon kanalına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Muhammet Koçak’ın arka planına bilgisayar oyunu görseli koyması sosyal medyada gündem oldu.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Muhammet Koçak Ülke TV’de yayınlanan bir programa Rusya’nın Ukrayna operasyonunu yorumlamak için katıldı. Online bağlantı olarak bağlanan Koçak’ın program sırasında arka planında yer alan görseli değiştirmesi sosyal medyada gündem oldu. Koçak arka plan görseline savaş oyunu Counter-Strike görseli koydu.

RusyaUkrayna

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