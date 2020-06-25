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Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci bir gecede milyoner oldu

25 Haziran 2020 12:29

Tanzanya’da bir madenci, ülke tarihinin bugüne kadarki en büyük iki tanzanit taşını keşfetmesinin ardından bir gecede milyoner oldu. "Yarın büyük parti var” diyerek mutluluğunu paylaşan madenci, bir okul ve alışveriş merkezi inşa etmeyi planladığını söyledi.

Tanzanyalı madenci Saniniu Laizer, geçen hafta ülkenin kuzeyinde bulunan ve değerli taş kaçakçılığına karşı sıkı bir şekilde korunan bir madende, ülke tarihinin en büyük iki tanzanit taşını çıkardı.

Laizer’ın bulduğu taşlar yaklaşık bir önkol boyutunda olurken, biri 5.8 diğeri ise 9.2 kilogram olarak ölçüldü. Değerli taşları Maden Bakanlığına satan Laizer, karşılığında aldığı 7.74 milyar Tanzanya Şilini (yaklaşık 22 milyon 975 bin TL) ile bir gecede ‘zengin’ oldu.

Devlet Başkanı tebrik etti

Saniniu Laizer’i telefonla arayarak tebrik eden Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli“Bu küçük ölçekli madencilerin yararı ve ayrıca Tanzanya'nın zenginliğini kanıtlıyor” dedi.

Simanjiro bölgesinde bulunan Manyara’da taşları hükümete devreden Laizer ise, “Yarın büyük parti var” diyerek mutluluğunu paylaştı.

İneklerine bakmaya devam edecek

Bundan sonraki planlarını anlatan Laizer, “Bir alışveriş merkezi ve okul inşa etmek istiyorum. Bu okulu evimin yanına yapmak istiyorum. Buralarda çocuklarını okula götürmeye parası yetmeyen çok sayıda fakir insan var. Ben eğitimli değilim ama işlerin profesyonel bir şekilde yürütülmesini seviyorum. Bu yüzden çocuklarımın işi profesyonelce yürütmesini istiyorum” dedi.

Zenginliğine rağmen eski yaşam tarzını terk etmeyeceğini belirten Laizer, sayıları 2 bini bulan ineklerine bakmayı sürdüreceğini de söyledi. 52 yaşındaki Saniniu Laizer’in dört eşi ve 30’dan fazla çocuğu bulunuyor. 

Dünyanın en nadir değerli taşları arasında gösteriliyor

Laizer’den önce şimdiye kadar ülkede bulunan en büyük tanzanit taşı 3.3 kilogramdı.

Sadece Tanzanya’da çıkarılan tanzanit taşı, koyu mor-mavi tonlarında oluyor. Dünyanın en nadir değerli taşları arasında gösterilen tanzanit madenlerinin 20 yıl içinde tamamen tükenebileceği belirtiliyor.

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